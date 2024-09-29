Hatay'da 103 yaşındaki yaşlı adam yıllara meydan okuyor Yayladağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Beşir Sünger, doğal besinlerden başka bir şey yemiyor. Koronavirüs salgınında eşini kaybeden Sünger'in torunları, dedelerini hiç hastaneye giderken görmediklerini söyledi.

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İHA

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan Beşir Sünger, yaşıyla herkesi hayrete düşürüyor.

Kimlikte doğum tarihi 1929 olarak gözüken yaşlı adamın ailesi, Beşir dedenin gerçek yaşının 103 olduğunu savunuyor.

Eşini Covid – 19 salgınında kaybeden Beşir Sünger, pandemi sürecinde hastaneye bile uğramadı.

HİÇ HASTANE YÜZÜ GÖRMEDİ

Geçmişte günlerini ibadette bulunarak geçiren yaşlı adam, duyma yetisini kaybetmesi ve yaşlılığa bağlı unutkanlığa rağmen ibadetinden vazgeçmiyor.

Hayatı boyunca hiç sigara içmeyen Sünger, yanında sigara içilmesine de geçmişten beri izin vermiyor.

"BOL BOL İBADETİNİ YAPAR"

Babasının yaşam sırrının bakım ve doğal şeyler yemesi olduğunu ifade eden Nuri Sünger, “Babam 103 yaşında. Babam kimlikte 1929 yılında doğmuş ama 5 ila 6 yaş küçük yazmışlar. Babam sabah kalkıp kahvaltısını yapar. Namazını kılar ve bol bol ibadetini yapar.

Babam doğal şeyler yer. Peynir, süt, kuru incir, pekmez ve üzüm gibi şeyler yer. Hastaneye götürdük ama geri getirdik. Ambulansa binmez. İğne veya hap kullanmaz.

"YAŞAM SIRRI DOĞAL ŞEYLER YEMESİ"

Annemde aniden bir nefes darlığı oldu ve Covid testi de pozitif çıktı. Annem Covid'ten öldü. Babam annemle aynı odada kaldı ama babam Covid olmadı. Bu duruma şaşırdık. Çünkü annemle aynı odada ve aynı havayı aldı ama Covid olmadı.

Ömrü hayatında sigara içmez. Sigara içenlerden de nefret eder. Aşı vurulmaz, ambulansa binmez ve hastaneye gitmez. Babamın yaşam sırrı; bakım ve doğal şeyler yemesi” dedi.

"DEDEMİN HASTANEYE GİTTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Babaannesinin Covid-19’dan öldüğünü ve aynı odada kalan 103 yaşındaki dedesinin hasta bile olmadığını dile getiren Mustafa Sünger, “Dedem 103 yaşında. Dedem mahalledeki en yaşlı 2 yaşlıdan biridir. İkisinin arasında kim daha büyük diye güzel bir tartışma var.

Dedem kendimi bildim bileli çok doğal besleniyor. Kuru inciri ve ceviz sever. Dedemin hiç sevmediği sigaraydı. Sigara hiç içmez. 34 yaşındayım ama dedemin hastaneye gittiğini görmedim. Geçenlerde ambulans geldi ama binmedi.

"SAĞLIKLI YAŞAMASININ SIRRI TEMİZ HAVA"

Ayakta zor duruyor ama ben iyiyim diyor. 3 yıl önce bizle güreş tutardı. Dedem sürekli tarlaya giderdi. Mahallede vakit geçirmezdi. Sadece Cuma günleri namaz için kalırdı. Denizin yakınında tarlaya gider.

Sağlıklı yaşamasının sebebi temiz hava oluyor. Babaannem Covid'ten öldü, dedemle aynı odada kalıyordu. Dedemde hiçbir belirti olmadı. Öksürük veya ateşi de olmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)