Hatay'da 7 saat yürüyen doğaseverler zirvede yıpranan Türk bayrağını yeniledi

Hatay'da Dörtyollu 16 kişilik doğasever ekip, Hassa ilçesinde 2 bin 240 rakımda bulunan Mığır Tepesi'ne 9 Aralık 1918'de Dörtyol'da ilk kurşunun atılmasının 106. yılına ithafen yürüyüş gerçekleştirdi.

Zorlu yolculuk doğa ekibinin mücadelesiyle 7 saatte tamamlandı. Zirveye ulaşan ekip, tepede bulunan bayrağın zamanla zarar gördüğünü ve yırtıldığını fark etti.

Doğaseverler tarafından yıpranan bayrak, yenisiyle değiştirilerek göndere çekildi.

Doğaseverler; tırmanışı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Dörtyol'da ilk kuruşunu atan Mehmet Çavuş'a ve aziz şehitlerin ruhuna Fatiha okuyarak ve Mığır Tepesi defterini doldurarak tırmanışı sonlandırdı.

"ZİRVEYE ÇIKTIKTAN SONRA YIRTILMIŞ OLAN TÜRK BAYRAĞINI DEĞİŞTİRDİK"

Amatör doğa sporcusu 43 yaşındaki İsmail Tamer Köse, Amanos Dağı'ndaki zarar gören Türk bayrağını değiştirdiklerini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

16 kişilik ekiple çıktığımız Mığır Tepesi tırmanışı yaklaşık olarak yedi saat sürdü. İlk kurşunun atıldığı tarihten 106 yıl sonra biz bu tırmanışı yaptık. İlk kurşunu atan Mehmet Çavuş'tu buraları bize yurt edinen başta Mehmet Çavuş ve tüm şehitlerimiz ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere onlara hitap eden bir tırmanıştı ve bunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik.



Aslında dağcılık tırmanışı çok fazla teknik gerektirmeyen belli bir kış donanımı gerektiren spor dalıdır. Yanımızda hatta iki tane de 13 yaşında küçük çocuklu ekip arkadaşımız da vardı, hep birlikte başarılı bir şekilde zirve tırmanışını yaptık ve tüm burada yaşayan Dörtyol halkına ve bu çevrede yaşayanlara da Dörtyol Amanoslar'ın eşsiz doğasına mutlaka ama mutlaka adım atmalarını bekliyoruz.



2 bin 240 rakımlı Amanoslar'ın en büyük zirvesi Mığır Dağı'na 16 kişilik bir ekiple zirve tırmanışını dün itibarıyla başarılı bir şekilde tamamladık. Zirveye çıktıktan sonra yırtılmış olan Türk bayrağını değiştirdik ve ardından İstiklal Marşı'yla birlikte göndere çekerek tüm şehitlerimize Fatiha okuyarak tırmanışımızı bitirdik.