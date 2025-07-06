Hatay'da alev savaşçıları dinlenmek için yerde uyudu

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor....

İzmir, Manisa, Sakarya ve Bilecik'te çıkan yangınların ardından Hatay'da alevlere teslim oldu.

Kırmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan yangın, kısa sürede büyüdü.

GECE BOYU MÜDAHALE SÜRDÜ

Hızla yayılan yangın için yüzlerce kişilik ekip orman ve çevresinde görevlendirildi.

Orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar hava araçları, yüzlerce araç ve personelle sürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 1 Temmuz'da görevlendirilen 10 personel, 3 araçla Hatay'daki yangınların söndürülmesi için destek veriyor.

ALEV SAVAŞÇILARI YERDE UYUYARAK DİNLENİYOR

Yangında gece, gündüz mücadele eden ekipler, zaman zaman yorgun düştüğü anlarda yerde ve araçlarının bagaj kapaklarında uyuyup dinlenmeye çalışıyor.

"KİMSE SENİN FIRTINA İLE SAVAŞTIĞINA BAKMAZ"

İtfaiye Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine." ifadelerine yer verdi.