Hatay'da ayağı mazgala sıkıştı

İHA
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Şehit Bekir Çelik Caddesi üzerinde yürüyen ismi bilinmeyen bir kadın, dengesini kaybetti.
Kadının ayağı, yağmur suyu mazgalına sıkıştı.
Mazgaldan ayağını çıkaramayan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE EKİBİ TARAFINDAN KURTARILDI
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kadının ayağını sıkıştığı yerden kısa sürede çıkarttı.
Ayağı kurtarılan kadın rahat nefes alırken, hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış