Hatay’da camiye yuva yapan kuşlar, cemaatin korumasında

Depremin ardından birçok binanın yıkıldığı Hatay’ın Antakya ilçesinde, kuşlar huzuru camilerde buldu. Haraparası Mahallesi’nde bulunan Fahri Öksüz Camii’nin içi ve dışına yuva yapan kuşlar, cemaatin merhametiyle korunuyor.

HOPARLÖRLERDEN PENCERELERE

Kuşlar caminin iç kısmındaki hoparlörlerde ve pencerelerin üst kısımlarında yuvalarını kurdu. Cemaat, yuvalara zarar vermemek için özellikle hassas davranıyor.

"ONLAR BİZİM MİSAFİRİMİZ"

Cami müezzini Hüseyin Bolatkol, yavrular büyüyene kadar kuşları misafir edeceklerini belirtti:

Yaklaşık dört kuş yuvası var. Yuvalarda ikişer, üçer yumurta bulunuyor. Bazıları çıktı, bazıları henüz çıkmadı. Biz onların yuvalarını dağıtmamak için müdahale etmedik. Onlar bizim misafirimiz, büyüyene kadar da burada kalacaklar.

"PEYGAMBERİMİZİN MERHAMETİNDEN İLHAM"

Bolatkol, kuşlara gösterilen bu hassasiyetin dini bir geleneğin parçası olduğuna dikkat çekti:

Peygamber Efendimiz, Mekke’nin fethi sırasında yavru köpeklerin zarar görmemesi için ordunun yolunu değiştirmiştir. Ayrıca kuşu ölen bir çocuğun evine gidip taziyede bulunmuştur. Biz de onun ümmeti olarak camimizde yuva yapan kuşlara sahip çıkıyoruz. Ecdadımızın da cami duvarlarına kuş evleri yaptırdığı bilinir.

CEMAATTEN DOĞAYA DESTEK

Müezzin, kuşların yuvalarının korunmasının yanı sıra ihtiyaçlarının da karşılandığını belirterek, "Camimizde kuşların büyüyene kadar eksiklerini gidermekteyiz. Onlara hizmet etmek, aslında bir ibadet anlayışımızın parçası." dedi.