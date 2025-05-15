Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Hikmet Yalçın isimli 12 yaşındaki çocuk, TikTok isimli uygulamada gördüğü video sonrası çekici üzerinde bisiklet sürmek istedi.

Çekicinin üzerine bisikletini çıkaran ve pedal çevirmesiyle yere düşen çocuğun o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"BEN PİŞMANIM, KİMSE DENEMESİN"

Kazayı yaralı olarak atlan çocuğun ve arkadaşının yaşadığı korkuysa dikkat çekti.

TikTok'ta gördüğü video üzerine çekici üzerinde bisiklet sürdüğünü anlatan Hikmet Yalçın şunları söyledi:

TikTok'ta görmüştüm, heveslendim. Bende yaparım dedim, mesafeyi ölçemedim. Bu hale geldim, bir daha yapmam. TikTok'ta görüp heveslenmiştim, bisikleti çekicinin üzerine çıkardım. 2 pedal attım, sonra da düştüm. Yapacağımı sandım ama yapamadım. Ben pişmanım, kimse denemesin.