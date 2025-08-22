Hatay'da deniz kaplumbağalarının uyanışı gözlemlendi

Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde, yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) yavruları denizle buluştu.

Çevlik sahilinde kuluçka dönemini tamamlayan kaplumbağalar yuvalarından çıkarak denize ulaşmaya çalıştı. Toplam 76 yavru, doğaseverlerin ilgiyle izlediği bir süreç sonunda sularla buluştu.

"1500'E YAKIN YUVA TESPİT EDİLDİ"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Sönmez, Samandağ sahilinin yeşil deniz kaplumbağaları için Akdeniz’in en önemli yuvalama alanlarından biri olduğunu vurguladı.

Mayıs ortasından eylül sonuna kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kumsalda oluşturulan yuvalar günlük olarak kontrol ediliyor. Yuvaların kuluçka süreleri takip edilip, yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşması sağlanıyor. Çakallar, sokak köpekleri, ışık kirliliği ve deniz taşkınları gibi risklere karşı çeşitli önlemler alınıyor.

Prof. Dr. Sönmez, “Toplamda 1500’e yakın yuva tespit ettik. Şu ana kadar 300-350 civarında yavru denize ulaştı. Önümüzdeki günlerde binlerce yavru daha denize kavuşacak” dedi.