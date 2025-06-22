Hatay'da deprem konutlarının inşasında çalışan işçilere davullu zurnalı sürpriz

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı koordinesinde kentin dört bir yanında deprem konutları inşası sürüyor.

İŞÇİLERE MORAL SÜRPRİZİ

Arsuz ilçesine bağlı Madenli Mahallesi'nde de 40 derece sıcakta çalışan işçilere moral vermek isteyen şantiye şefi Aziz Van Üşür, davullu ve zurnalı sürpriz yaptı.

Şantiye içerisinde davul ve zurna sesleri yankılandı.

İlginç anlar sosyal medyada ilgi odağı olurken, yapılan sürpriz takdir topladı.

"MORAL VE MOTİVASYON İÇİN BU ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİK"

Yaptığı sürprizle işçilerin yüzünü güldüren şantiye şefi Aziz Can Üşür, şöyle konuştu:

Davulcuları yarım saatliğine işçilerimize, inşaatta çalışan herkese moral ve motivasyon amacıyla çağırdık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekçilerimiz var burada. Sağ olsunlar, davul zurna ekibimiz bizi kırmadı. Ufak çaplı bir eğlence düzenledik. Allah'ın izniyle burası tamamlandığında yine güzel bir eğlenceyle bitirmeyi düşünüyoruz. 6 Şubat depreminde Hatay büyük yaralar aldı.

"DEVLETİMİZİN DESTEĞİYLE ŞEHRİMİZİ AYAĞA KALDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Devletimizin desteğiyle, işçilerimizin ve bizim kendi çabamızla şehrimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İnşaatta çalışan işçilerimizi unutmadık; işçilere moral ve motivasyon vermek için bu etkinliği düzenledik.



Çok beğendiler. Videoda da gördüğünüz gibi, iskelede oynayan mı dersiniz, halay çeken mi gerçekten çok moral buldular, buna yürekten inanıyorum. Bu tür etkinliklerin zaman zaman yapılması gerektiğini düşünüyorum.

"CEPHEDE ÇALIŞIRKEN DAVUL SESİYLE BİR ANDA HAREKETLENDİK"

Davulun sesini duymasıyla oynamaya başladığını ifade eden inşaat işçisi Orhan Halil, şunları söyledi: