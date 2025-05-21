İHA

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da yaralar bir bir sarılıyor...

Asrın felaketinin ardından ilk günden itibaren sahada olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapımı devam eden konutları sahiplerine teslim ediyor...

Türkiye’nin en büyük 2. şantiyesi olma özelliği taşıyan Antakya ilçesindeki Dikmece deprem konutlarında da yeni evlerine kavuşan ailelerin hayatında yepyeni sayfalar açılıyor.

İLK MİSAFİRLERİ BAKAN KURUM OLDU

O ailelerden biri de 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı oldu.

Çakıcı çiftinin yeni yuvalarındaki ilk misafiriyse Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum oldu.

TEK SOLUKTA 9 ÇOCUĞUNUN ADINI SAYDI

Samimi ortamda gerçekleşen ziyaret esnasında Bakan Kurum’un ‘kaç çocuğun var’ sorusu üzerine 9 evladının ismini tek solukta sayan baba Çakıcı’nın davranışı gülümsetti.

"BUNDAN İYİSİ CANIN SAĞLIĞI OLSUN"

Yeni yuvasında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getiren Cuma Refik Çakıcı, "Deprem Antakya ilçesini yerle bir etti. Depremde çocuklarımız dışarıda kaldı ve hanımım duvarın altında kaldı. Yeni evimize 4 gün önce taşındık.

Devletimizden Allah razı olsun. Bundan iyisi canın sağlığı olsun. Devletimiz gereken yardımları bize yaptılar. Sayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bize geldi.

"BAKANIMIZ ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Sayın Bakanımız çok iyi bir insan ve çok iyi sohbet ettik. Bakanımız kaç çocuğum olduğunu sorunca benim 9 çocuğum var demiştim. En büyükleri Kenan, İsmet, Beyazıt, Bostan, İbrahim Halil, Gülseren, Nahide, Fatma ve Ayşe.

Evimizin odaları çok güzel. Devletimiz gereken yardımları yaptı. Onlara da çok teşekkür ederim. Bakanımıza da teşekkür ederim. Bakanımızdan Allah razı olsun" dedi.

"DAHA KIZLARI SAYMADIM"

Bakan Kurum’un ziyaretiyle mutlu olduklarını dile getiren Beyazıt Çakıcı ise, "Sayın Bakanımız, babamın evine geldiğinde babamın çocukları olarak sadece biz vardık. Bakanımız babama kaç tane çocuğun var deyince babam '9 çocuğum var' dedi. Bakanımız da babama bakarak gülümsedi.

Diğer çocuklar nerede diye sorunca onlar da dışarıda diye cevap verdi babam. Bakanımız 9 çocuğunun ismini sayabilir misin diye sordu. Babam da sayarım dedi. Babam önce 5 erkek çocuğun ismini saydı. Bakanımız da 5 çocuk oldu deyince babam da daha kızları saymadım dedi. Babam da öyle deyince bakanımız da gülümsedi.

"BU KADAR KISA SÜREDE BUNU YAPABİLECEK BAŞKA MİLLET YOK"

Güzel, sıcak bir ortam ve sohbet vardı. Bakanımızın bizi yalnız bırakmadıklarını bizzat kendisi gelerek bize bunu göstermeleri gurur verdi. Babamın evi gerçekten çok güzel, 3+1 bir evi var. Evi çok sıcak ve çok güzel bir yer. Manzarası, konumu ve havası olsun mükemmel bir yer.

Gerçekten de insanların kafasına koyup rahatça yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamışlar. Sayın Bakanımızdan Allah bin kat razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da Allah bin kat razı olsun. Bu kadar kısa sürede bunu yapabilecek veya bunu oluşturabilecek başka bir millet yok. Allah Türk milletinden razı olsun" ifadelerini kullandı.