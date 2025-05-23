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Hatay'da her yerine silah saklanan araç polisten kaçamadı

Hatay'da her yerine silah saklanan araç polisten kaçamadı Erzin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, farklı yerlere saklanmış 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.