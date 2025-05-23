İHA
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 21 Mayıs günü Erzin ilçesi girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.
Polis ekiplerinin detaylı aramasında aracın çeşitli yerlerine saklanmış; 10 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet şarjör ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTULANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olayla ilgili olarak araçta bulunan Ş.Y. ile M.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.
Aracın motor kısmına saklanan silahların yer aldığı bölümse dikkat çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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