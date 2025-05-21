İHA
Hatay'da yürek ısıtan bir kurtarma operasyonu...
Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde bir yavru kedi, evlerin arasında dolaştığı sırada duvara sıkıştı.
DUVAR ARASINA SIKIŞTI
Duvar arasında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE KURTARILDI
Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak hummalı çalışmayla kediyi kurtardılar.
Sağlıklı şekilde kurtarılan yavru kedi, beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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