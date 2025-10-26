Hatay'da kuraklıktan çöle dönen Milleyha'da yağışlarla beraber kuş sesleri yeniden duyulmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yağışlı iklimiyle bilinen ve Amanos Dağı’nın eteklerinde yer alan Hatay, bu yıl son 65 yılın en kurak dönemini geçirdi. Kentte 2024 yılına oranla yağış miktarı yüzde 66 geriledi.

SU SEVİYESİ YENİDEN YÜKSELDİ

Kuraklık, kentin su ihtiyacını karşılayan barajları kritik seviyeye getirirken, 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ’daki Milleyha Kuş Cenneti de olumsuz etkilendi.

Ancak geçtiğimiz haftalarda başlayan şiddetli yağışlar bölgede etkisini göstermeye devam etti.

Yağışlı hava sayesinde Milleyha Kuş Cenneti’nde su seviyesi yeniden yükseldi.

KUŞ SESLERİ TEKRAR DUYULMAYA BAŞLADI

Göç rotası üzerinde yer alan sulak alanda kuşların sesleri bir kez daha duyulmaya başladı.

Kuş gözlemcisi Erol Yüksel, yağışların bölgeye can suyu olduğunu belirterek; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıt ve martı türlerinin yeniden bölgede görüldüğünü ifade etti.

''65 YILIN EN KURAK ZAMANINI YAŞIYORUZ''

Kuş gözlemcisi Erol Yüksel, "Ben kuş gözlemcisiyim ve aynı zamanda fen öğretmeniyim. Milleyha Kuş Cennetini son 5 yıldır takip ediyorum.

Burada fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Burayı tanıdıktan sonra kuşlara olan ilgim bayağı arttı.

Tabii Hatay ve Güney Akdeniz'de son 65 yılının en kurak zamanını yaşıyoruz.

Barajlardaki su seviyeleri korkutucu düzeydeydi. Bu durum da hayatımıza çok yansıdı.

Yer altı kuyuları kurudu, suya ulaşmak çok zor oldu ve susuzluk bütün canlılar için en büyük sorunlar halinden birini aldı.

GÖL SUYLA KAVUŞUNCA KUŞ SAYISI ARTTI

Her şeye ve kuraklığa rağmen bir günde 50 ila 60 kuş türünü barındırmaya devam ediyor.

Son günlerde yağan yağmurlar sayesinden suların geri gelmesi ve Milleyha'daki ana gölün suyla kavuşması sonucunda kuş türlerinde sayı arttı.

Sahada; flamingo, kılkuyruk, çıkrıkçın, kaşı gaga, yeşilbaş, cılıbıtlar ve martılar gibi hepsi kuş cennetinde güle oynaya yaşıyorlar.

Ortam muhteşem ve sakin gidiyor" dedi.

''KURAKLIK DEVAM EDERSE BİZİ BÜYÜK SIKINTILAR BEKLİYOR''

Yüksel, yağan yağmurlarla Milleyha Kuş Cenneti'nin tekrar canlandığını ifade ederek, "Dilerim ki bütün ülkemiz için kuraklık günleri geride kalır. Kuraklık gelecek yıllarda devam ederse bizleri büyük sıkıntılar bekliyor.

Ben iyimser olarak dilerim ki bu kuraklığı bir daha yaşamayız.

Ciddi kuraklık dönemi geride bırakmaya çalışıyoruz ve umarım bu yağışlar devam eder. Milleyha tekrardan canlandı diyebiliriz.

Normalde 12 ay boyunca suyu barındıran bir saha burası.

Her yıl kuruyacak diye bir durum yok. Gerçekten bu yıl su çok erken çekildi.

''BU YAĞMURLAR CAN SUYU OLDU''

Normalde temmuz ayında çekilmesi gereken su, kuraklığın artışından dolayı nisan ayının sonlarında çekilmeye başlanmıştı ama şimdi tekrardan canlandı.

Bu yağmurlar can suyu oldu. Çünkü neredeyse yaz aylarını sıfır çektik.

Yaz aylarında genelde sürpriz yağışlar olurdu ama bu yaz aylarında hiç görmedik.

Son günlerde yağan yağmur, geçen yılın kış aylarında hiç yağmadı" dedi.