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Hatay'da plakasını çeşitli malzemelerle kapatan sürücülerin sözleri şaşırttı

Hatay'da plakasını çeşitli malzemelerle kapatan sürücülerin sözleri şaşırttı Kentte araçların plakası okunmasın diye kask, kilit ve çamur kullanan sürücülere polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Kendilerini savunan sürücülerin sözleri ise şaşırttı.