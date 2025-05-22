Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde araçların plakalarını bilinçli ve kasıtlı olarak kapatan sürücülere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
5-12 Mayıs tarihleri arasında standart dışı plaka takan, plakayı saklayan ve aracı plakasız kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.
PLAKASINI KAPATAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
Denetimlerde bin 980 araç ve sürücü kontrol edildi.
Kontrollerde aracın plakasını; çamur, kask ve kilit başta olmak üzere çeşitli şekilde kapatan sürücülere ceza yağdı.
3 BİN 809 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Araç sürücülerine plakanın farklı okunması veya okunmamasını sağlamak suçundan 3 bin 809 TL cezai işlem uygulandı.
Araç sürücülerinin sözleri ise şaşırttı.
Bir kamyon sürücüsünün "Araçlara toz atmasın" diyerek plakayı kapatmasını savunması dikkat çekti.
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