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İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 82 yaşında Salih Çalışkan, oğlunu şehit verdikten sonra ilginç bir alışkanlık elde etti.

10 Temmuz 1996 tarihinde vatan nöbetine giden oğulları jandarma er Mehmet Çalışkan'ın şehit haberini alan Salih ve Zeynep Çalışkan çiftinin acısı dün gibi taze...

Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Mehmet Çalışkan'ın cenazesi Antakya Şehitlik Mezarlığı Kompleksine defnedildi.

OĞLUNDAN GERİYE KALAN ASKER BERESİİN 28 YILDIR ÇIKARMIYOR

Oğlunun şehit olmasının ardından oğluna ait olan askeri mavi bereyi takan baba Çalışkan, 28 yıldır yıldır bereyi gururla başında taşıyor.

Şehit oğlundan kalan hatırayla bere takmaya başlayan Çalışkan, beresine evladının hatırasına sahip çıkarcasına özen gösteriyor.

"UYURKEN ÇIKARIR, BİRDEN UYANI BERE NEREDE DİYE ARAR"

Şehit oğlunun acısı yıllardır dinmeyen anne Zeynep Çalışkan, eşinin geceleri bereyi sayıklayarak uyandığını ifade ederek, “Oğlum acemi birliğinde Van'a yeni gitmişti. Van'da 5 ay kaldı sonra şehit oldu. Evdeyken kapı çaldı ve kocam da işteydi. Kapıyı açtığımda askerler ve polisler geldi. Mehmet Çalışkan neyin olur dediğinde oğlum dedim. Oğlun şehit oldu, başın sağolsun dediler. Oğlumun ardından ağlıyoruz ama vatan sağ olsun.

Oğlum şehit olduktan sonra babası beresini takmaya başladı. Yıllardır hala takıyor. Başından bereyi hiç kaldırmaz. Göğsünün üzerinde bayrakta var. Oğlunun beresini kimseye vermez. Uyurken bazen çıkarır yanı başına koyar, gece uyanıp bere nerede diye arar sonra başına koyar” dedi.

"MAVİ BERE ŞEHİT ABİMİN EMANETİDİR"

Ağabeyi şehit olduktan sonra bereyi babasının taktığını ifade eden Sevcan Alioğlu ise, “Abim Mehmet Çalışkan, 10 Temmuz 1996 yılında vatanı uğruna şehit oldu. Babam o dönemden beri başına bere takıyor. Babam oğluyla gurur ve onur duyuyor. Asker beresini takıyor. Abim jandarma er olarak vatani görevini yapıyordu. Babam hiç beresini çıkarmıyor.

Devletimiz her zaman yanımızda. Babamın başındaki mavi beresini görünce abimi hatırlıyorum. Çünkü çok anısı var. Abimi anlatmakla bitmez. Mavi bere şehit abimin bize emanetidir. Babamın başındaki bere asla çıkmayacak” ifadelerini kullandı.