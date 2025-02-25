İHA

Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaş, milyonlarca insanı yerinden ederken, Türkiye’ye sığınan Suriyeliler için en önemli duraklardan biri Reyhanlı oldu.

Yıllarca yoğun göç alan ilçe, savaşın seyrinin değişmesiyle bu kez tersine bir hareketliliğe sahne oluyor.

Baas rejiminin çöküşü ve ülkedeki dengelerin değişmesiyle birlikte, Suriyeliler kademeli olarak topraklarına dönmeye başladı.

EV FİYATLARI VE KİRALARDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Bu dönüş süreci, Reyhanlı’da yıllardır yüksek seyreden kira fiyatlarını da doğrudan etkiledi.

Deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kira fiyatları düştü.

Satılık ev fiyatlarında 500 bin TL'yi bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin TL'yi bulan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşeceği İfade ediliyor.

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EV SAHİPLERİ KİRACI BULAMIYOR

Kiralık dairelere geçmişte 16 bin TL'ye kadar rahatlıkla kiracı bulunabildiğini ifade eden emlakçı Sedat Sekin, ellerinde kiralanmayı bekleyen 35 daire olduğunu ve kiracı bulmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

"ELİMİZDE 30- 35 DAİRE VAR"

Emlakçı Sedat Sakin; satılık ev fiyatlarında 500 bin TL’yi bulan ve kiralık ev fiyatlarında 5 bin TL’yi bulan düşüş yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

Suriye'de savaş bittikten sonra Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Suriyeler ülkelerine dönmeye başlayınca kira fiyatlarında düşüşler yaşandı. Suriye'ye sınır ve çoğuyla akraba olduğu için hepsi buradaydı. Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz.

KİRA ÜCRETLERİ 8 BİN TL'YE KADAR DÜŞTÜ