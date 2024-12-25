İHA

Suriyelilerin ülkelerine dönüş mesaisi sürüyor.

İç savaştan kaçarak sığındıkları Hatay'dan göç etmeye başlayan Suriyeliler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Ülkelerine dönerken nakde ihtiyacı olan Suriyelilerin eşyalarını satması sonucu, Hatay'da ikinci el eşya alım satımı piyasası hareketlendi.

Suriyeliler, sattıkları eşyalardan elde ettikleri geliri yeni hayatlarında değerlendirmeyi planlıyorlar.

"ESNAFIN YÜZÜ GÜLECEK"

40 yıldır ikinci el eşya alım satımı yapan Sedat Us, Suriyelilerin ülkelerine dönüş öncesi eşyalarını nakde çevirmeyi planladıklarını belirterek, “Suriyelilerin gitmesiyle pazarın durumu ilerleyen günlerde değişecek. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü eşyalarını götürecek pozisyonda olmadıkları için mecburen eşyalarının bir kısmını yani işe yaradıklarını satacaklar ve nakde çevirecekler.

Yani esnafın yüzü gülecek gibi geliyor bana, benim görüştüğüm edindiğim bilgi bu şekilde. Geçen mesela Suriyeli bir arkadaş geldi dedi ki 'Klimam, televizyonum ve buzdolabım var satmak istiyorum, satmayı düşünüyorum', 'Olur' dedik ve birkaç güne kadar gelecek inşallah.

"MECBUREN SATACAKLAR"

Yani muhakkak canlandıracak çünkü eşyalarını götürecek gibi bir halleri bir pozisyonları yok.

Mecburen satacaklar paralarını ceplerine koyacaklar. Biz de burada misafir ettik işleri güçleri rast gelsin.” ifadelerini kullandı.