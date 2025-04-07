Hatay'da Suriyelilerin dönüşü sonrası kira fiyatları düştü

İHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından nüfusun hızla artması, barınma krizine yol açmıştı.

Özellikle çevre illerden gelen depremzedeler ve bölgede yoğun şekilde yaşayan Suriyeliler nedeniyle konut talebi tavan yapmış, kira fiyatları fahiş seviyelere ulaşmıştı.

KİRA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Ancak aradan geçen iki yılda hem Suriyelilerin Baas rejiminin düştüğü ülkelerine dönüş sürecinin hızlanması hem de TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarının yarısının hak sahiplerine teslim edilmesiyle piyasada rahatlama başladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından özellikle İskenderun ve çevresinde kira fiyatları düşmeye başladı.

FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK

İskenderun ilçesinde emlakçılık yapan Kübra Berazi, Suriyelilerin kendilerini arayarak birkaç ay içerisinde evleri boşaltacaklarını söylediklerini belirterek ilerleyen süreçte kira fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.

"KİRALAR YÜZDE 30 GERİLEYECEK"

Deprem sonrası bölgede yaşanan kiralık daire sıkıntısının TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla rahatladığını ifade eden emlakçı Kübra Berazi, "Suriyelilerin ülkesine dönmesiyle ciddi anlamda iş yerlerinde ve konutlarda bir boşalma yaşandı. Depremin üzerinden iki yıl geçti, kiralarda ve iş yerlerinde bir rahatlama yaşandı. TOKİ'lerin yüzde ellisinin, yüzde altmışının tamamlanmasıyla yüzde otuz gerileyeceğine inanıyorum" dedi.

"SURİYELİLERİN YÜZDE 90'I KİRACI"

Suriyelilerin ülkelerine dönmeleriyle birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşandığını ifade eden emlakçı Berazi, "Kiraların düşmesinde Suriyelilerin çok fazla etkisi var, Suriyeliler arasında ev sahibi olanlar çok az. Suriyelilerin yüzde doksanı kiracı, tabii ki de kiraların yükselmesinde onlar da etken. Depremden önce ülkemize gelmişlerdi, deprem de yaşandıktan sonra inanılmaz bir konut sıkıntısı çıktı.

Suriyeliler tamamen gittikten sonra ev fiyatlarında ve kiralamalarda bir düşüş olacak. Bizleri arayıp şehir dışında olan müşterilerimiz var portföyleri biz de ilanda satılık, ev sahipleri bizlerden bunlar üzerinden düşüş istiyorlar" şeklinde konuştu.