Hatay'da üniversite sınavına el ele giren çift: Yan yana ter döktüler

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Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Serkan Kaftanoğlu ve 25 yaşındaki eşi Sıla Kaftanoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) birlikte ders çalışarak birlikte başvuru yaptı.

Kaftanoğlu çifti, sınav başvurusu belgesine baktıklarında aynı okul içerisinde yan yana sınıflarda sınava gireceklerini gördüler.

SINAVA 5 AYLIK HAMİLEYKEN GİRDİ

Üniversite sınavına 5'inci girişi olan Serkan, sınava ilk kez giren eşi Sıla'nın ilk sınav heyecanına ortak oldu.

5 aylık hamile olan ve ilk defa sınav heyecanı yaşayacak olan Sıla Kaftanoğlu, eşiyle birlikte gireceği sınavda anaokulu öğretmeni olmayı hedefliyor.

"EŞİMLE BERABER GİRECEĞİMİZ İÇİN HEYECAN VAR"

Üniversite sınavına 5'inci defa girmesine rağmen bu sefer sınavın kendisi için ayrı anlamlı olduğunu söyleyen Serkan Kaftanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Eşim normalde öğretmenlik düşüncesi var. Bende ona destek amaçlı öncelikle hem yanında olmak için bu sınava gireceğim. Ona destek olacağım. Sınav yerimizde yan yana olacak ve inşallah başarılı olacağız.



Deprem bölgesinde olduğumuz için afet yönetimi ve arama kurtarmanın önemini hissettiğim için bu bölümü okumak istiyorum. Benim bu sınava 5'inci girişim olacak. Eşimin ilk sınav deneyimi olacak. Benim için bu sınav daha önemli olacak. Çünkü eşimle beraber olmak benim için önem taşıyor.



Eşimle olmamın ve sınava gireceğimiz için biraz heyecan var. Onun dışında başka heyecan yok. Ben eşimin sınava gireceğini bildiğim için onunla sınavda beraber olmak için sürpriz yaptım. İkimizin aynı okulda neredeyse aynı sınıfta olacağını düşünmüyordum. Bizim içinde büyük bir sürpriz oldu

"SINAVA BERABER HAZIRLANDIK"

İlk sınav heyecanını eşiyle birlikte paylaşan 5 aylık hamile olan Sıla Kaftanoğlu şöyle konuştu: