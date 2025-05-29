Hatay'da uygun olmayan şartlarda taşınan 34 kilo et imha edildi

İHA
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve salgınlarının önlenmesi amacıyla Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Antakya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kontroller yapıldı.
Yapılan yol kontrolleri esnasında; uygun şartlar altında taşınmayan ve hayvansal ürünlerin sevki esnasında bakanlıkça belirlenen belgeleri bulundurmayan bir araç tespit edildi.
DENETİMLERİN SÜRECEĞİ BİLDİRİLDİ
Araç içerisinde ele geçirilen 34 kilogram et imha edildi.
İlgili şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; tüm ilçelerde insan sağlığını korumaya yönelik denetimlerin sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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