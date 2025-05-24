İHA

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen etkinlikte, gastronomi şehri Hatay’a özgü 10 yeni lezzet coğrafi işaret alarak tescillendi.

Depremin ardından başlatılan ihya sürecinde kültürel miras da korunuyor. Tescillenen ürünler arasında Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi ve Tuzlu Yoğurt Çorbası da yer aldı.

10 LEZZETE DAHA COĞRAFİ İŞARET

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’da, yerel mutfağa ait 10 yeni lezzet Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendi.

Yeni tescillerle birlikte şehre ait coğrafi işaretli ürün sayısı 25’ten 50’ye çıktı.

Yeni tescillenen ürünler şöyle: Aşur Yemeği, Bakla Ezmesi, Peynirli İrmik Helvası, Taş Kadayıfı, Tuzlu Yoğurt Çorbası, Yaprak Sarması, Ekşi Aşı, Bahtenis Dolması, Fellah Köftesi ve Pirzolalı Yaprak Sarması.

TESCİL TANITIMI GASTRONOMİ ÇARŞISI’NDA YAPILDI

Hatay Valiliği’nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tescillenen bu lezzetler, Antakya Gastronomi Çarşısı’nda düzenlenen programla tanıtıldı.

Tanıtımda, hem Vali Mustafa Masatlı hem de Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk açıklamalarda bulundu.

'TESCİLLİ ÜRÜN SAYIMIZI İKİYE KATLADIK'

Vali Masatlı, kentte yürütülen çalışmalar sayesinde 2 yıl içinde coğrafi işaretli ürün sayısının iki katına çıktığını belirtti:

Tarihi yüz binlere dayanan şehrimizin her yönüyle yeniden ihya, inşa ve imarı noktasında ‘Afette Hatay Modeli’ dediğimiz çalışmalara başladık. Bu süreçte kültürümüzü de ihmal etmedik. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde Hatay’da 600’den fazla yemek çeşidi olduğunu gördük. 5 Şubat 2023 tarihi itibariyle 25 olan coğrafi işaretli ürün sayımızı, bu iki yıllık süreçte 50’ye çıkardık. Ayrıca 80 ürünün süreci devam ediyor. Hedefimiz, yılbaşına kadar 130’a yakın ürünü tescillemek.

Masatlı, bu çalışmaları “milli bir mesele” olarak gördüklerini belirterek 'Bir ürünün mahrecini, menşeini ancak coğrafi işaretle koruyabiliriz. Bu hem kültürümüzün hem de halkımızın emeğinin korunmasıdır.' dedi.

'GASTRONOMİMİZİ AYAĞA KALDIRMANIN GAYRETİNDEYİZ'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise, gastronomi şehrinin marka değerinin korunmasına dikkat çekti: