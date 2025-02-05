AA & Ensonhaber

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay’ın İskenderun ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Depremde, Mimar Mustafa Batuhan Güleç’in yaşadığı Numune Mahallesi’ndeki 5 katlı Güleryüz Apartmanı da enkaza döndü.

Depremin ardından oğullarına ulaşamayan Güleç Ailesi, Arsuz’dan yola çıkarak olay yerine vardıklarında binanın tamamen çöktüğünü gördü. Arama kurtarma ekiplerinin günlerce süren yoğun çalışmalarına rağmen, apartmanın beşinci katında yaşayan 24 yaşındaki Güleç’e ulaşılamadı.

Oğlundan bir haber alabilme umudunu hiç kaybetmeyen anne Sema Güleç, yaşadığı belirsizliğin acısını paylaşmak ve aynı kaderi yaşayan aileleri bir araya getirmek amacıyla 24 Mart 2024’te "6 Şubat Deprem Kayıpları Platformu"nu kurdu. Bu platform aracılığıyla hem kayıp yakınlarını arıyor hem de benzer durumda olan ailelerin sesi olmaya çalışıyor.

"HER KAPI ÇALDIĞINDA İÇİMDE BİR UMUT YEŞERİYOR"

Depremin ardından zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan Sema Güleç, hastanelerde, morglarda ve mezarlıklarda oğlunu aradığını ancak hiçbir izine rastlayamadığını söyledi. İçindeki çelişkili duyguları şu sözlerle dile getirdi:

Mantığım iki yıl geçti, haber alınamadığına göre vefat ettiğini söylüyor ama kalbim hâlâ bir umutla bekliyor. Acaba bir gün çıkıp gelecek mi? Her kapı çaldığında içimde bir umut yeşeriyor. Belirsizlik gerçekten çok zor. Eğer vefat ettiyse bile gidip dua edebileceğimiz bir mezarımız bile yok. 6 Şubat’ın yıl dönümü yaklaşırken geçen sene olduğu gibi yine enkazın olduğu yere çiçek bırakacağım. Ama belki seneye orada yeni bir bina olacak ve ben gidemeyeceğim.

Benzer acıları yaşayan ailelerle tanıştıktan sonra platform kurma fikrinin doğduğunu belirten Güleç, "Birlikte olmak bize iyi geldi. Psikolojik olarak birbirimize destek oluyoruz. Hemen her gün saatlerce konuşuyoruz çünkü bizi en iyi biz anlıyoruz." diyerek dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

KAYIP 25 KİŞİDEN 2'SİNİN CENAZESİNE ULAŞILDI

Güleç’in öncülüğünde kurulan platforma, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 farklı ilden 13 aile katıldı. Şu ana kadar 25 kayıp kişi için resmi girişimlerde bulunan platform, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileriyle görüşme fırsatı buldu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda iki kayıp kişinin cenazesine ulaşıldığını belirten Güleç, şu an platforma kayıtlı 23 kayıp yakınını bulmak için mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Maddi bir beklentileri olmadığını vurgulayan Güleç, "Bizim tek derdimiz sevdiklerimize ulaşmak. Eğer maddi bir şey gerektiğinde aileler olarak kendi içimizde destek oluyoruz. Allah razı olsun, Ali Yerlikaya sesimizi duydu ve aramalar başladı ama daha fazla çaba gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yakınlarını kaybeden aileler, DNA eşleştirmelerinin daha geniş çapta yapılmasını ve kimsesizler mezarlığına defnedilen cenazelerle karşılaştırmaların hızlandırılmasını talep ediyor. Ayrıca, depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sistemli bir şekilde incelenmesiyle kayıpların akıbetinin belirlenebileceğini düşünüyorlar.