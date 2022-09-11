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HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül Pazar hava durumu

HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 11 Eylül Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 11 Eylül Pazar hava nasıl olacak?