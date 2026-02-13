Hem romantik hem ekonomik: Uygun fiyatlı Sevgililer Günü aktiviteleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

14 Şubat yaklaşırken birçok çift hem özel hem de bütçeyi zorlamayacak bir plan yapmanın yollarını arıyor.

Şık restoran rezervasyonları ve pahalı hediyeler şart değil; önemli olan birlikte geçirilen kaliteli zaman.

Sevgililer Günü’nü evde geçirmek istemeyen ama cebini de düşünmek isteyenler için hem romantik hem de uygun fiyatlı alternatifler öne çıkıyor.

İşte 14 Şubat’ta keyifle değerlendirebileceğiniz, masrafı düşük ama etkisi yüksek aktivite önerileri...

Atölye veya Sergi Gezisi

Birçok belediye ve kültür merkezi ücretsiz ya da düşük ücretli sergi ve etkinlikler düzenliyor. Sanat dolu bir gün, klasik akşam yemeğinden daha akılda kalıcı olabilir.

Bowling / Buz Pateni

Biraz eğlence katmak isteyenler için AVM’lerdeki bowling veya buz pateni alanları, akşam yemeğine kıyasla daha uygun fiyatlı bir alternatif olabilir.

Dart Yarışı

Küçük bir iddiayla işi tatlı rekabete dökebilirsiniz. Kaybeden kahveleri ısmarlar gibi minik bir kural koymak ortamı daha eğlenceli yapar.

Lunapark / Dönme Dolap

Varsa şehirde açık bir lunapark ya da dönme dolap, romantik ve nostaljik bir seçenek olur. Özellikle gece manzaralı olanlar tam 14 Şubat havası.

Karaoke Gecesi

Utangaçlık bir kenara bırakılır, birlikte şarkı söylenir. Hem bol kahkahalı hem de farklı bir deneyim olur.

Kaçış Odası (Escape Room)

Birlikte bulmaca çözmek, takım olmayı gerektirir. Hem heyecanlı hem de alışılmışın dışında bir randevu fikri.