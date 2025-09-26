Hereke'de gönüllülerden çevre temizliği

Kocaeli’nin Hereke ilçesi sahilinde, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek ve kıyıları korumak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Etkinliğe İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Körfez Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şefi Ufuk Salih Kaya, Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri, öğrenciler, sanayi kuruluşları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

PLASTİK, CAM VE AMBALAJLAR TEK TEK TOPLANDI

Gönüllü grup, sahil boyunca titiz bir temizlik çalışması yürüttü. Plastik şişeler, sigara izmaritleri, ambalajlar ve cam şişeler gibi çevreye zarar veren atıklar tek tek toplandı.

GERİ DÖNÜŞÜM VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kıyı temizliği tamamlandıktan sonra etkinlik, farklı bir bilinçlendirme çalışmasıyla devam etti. Etkinlik alanında kurulan sergide, geri dönüşüme gönderilen elektronik cihazlar sergilendi ve katılımcılara yeşil dönüşüm ve elektronik geri dönüşümün önemi hakkında bilgiler aktarıldı.