Herkes gül suyu sanıyor ama...İşte güllaç sütünün püf noktası!

Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç, hafifliği ve sütlü yapısıyla iftar sonrası en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

İncecik yaprakların sütle buluşup yumuşaması, arasına serpiştirilen ceviz, fındık veya fıstık ve üzerinin nar taneleriyle süslenmesi...

Bu tatlı, hem göze hem damağa hitap eden özel bir ikrama dönüştürüyor.

Ancak güllacın asıl lezzet sırrı, çoğu zaman yapraklarda değil; onu ıslatan sütün aromasına gizleniyor.

Genellikle tariflerde birkaç damla gül suyu önerilse de herkes bu yoğun aromayı sevmeyebiliyor.

Sütün içine eklenen küçük ama etkili bir malzeme, güllacın tadını daha zarif, daha pastane usulü ve daha aromatik hale getiriyor.

SÜTÜNE EKLEYİN

İşin sırrı, bir paket vanilin...

Vanilya, sütün doğal tadını bastırmadan aksine onu derinleştirerek güllaca daha dengeli ve hoş bir aroma kazandırır.

Özellikle süt ılıkken eklenen vanilin, şekerle birlikte tamamen çözünür ve yapraklara eşit şekilde nüfuz eder. Böylece tatlıda keskin bir koku yerine yumuşak, hafif ve ferah bir lezzet ortaya çıkar.