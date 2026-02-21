İster tavuk ister et yancısı: Misafirler çok beğeniyor...

Ramazan sofralarında ana yemek kadar yanında sunulan lezzetler de büyük önem taşıyor.

Özellikle et ya da tavuk yemeklerinin yanına klasik pilav yerine farklı bir alternatif hazırlamak isteyenler, hem göze hitap eden hem de damakta iz bırakan tarifler arıyor.

Misafir sofralarında da rahatlıkla sunabileceğiniz bu özel lezzet, hem şık görünümü hem de uyumlu aromasıyla ana yemeğinizi bir üst seviyeye taşıyor.

Sofralarınıza çeşitlilik katacak bu beğendi tarifi, Ramazan’da en çok konuşulan yan lezzetlerden biri olmaya aday.

BEĞENDİ TARİFİ

Hem et hem de tavuk yemeklerinin yanına çok yakışan beğendi, köz patlıcanın yumuşak dokusu ve beşamel kıvamıyla sofralara lezzet katar.

Malzemeler

4 adet orta boy patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları közleyin. Bunu ocakta, fırında ya da airfryer’da yapabilirsiniz. Kabukları tamamen yumuşayıp içi piştikten sonra kabuklarını soyun ve bıçakla ince ince doğrayın ya da blenderdan geçirin.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından sütü yavaş yavaş ilave ederek sürekli karıştırın. Topaklanmaması için çırpıcı kullanabilirsiniz. Kıvam alan beşamel sosa doğranmış köz patlıcanları ekleyin ve karıştırın.

Tuz ve isteğe göre karabiber ilave edin. Son olarak rendelenmiş kaşarı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kıvamı koyu ama akışkan olmalıdır; gerekirse biraz daha süt ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına alın. Üzerine et sote, kuzu tandır ya da tavuk sote yerleştirerek sıcak servis yapabilirsiniz.