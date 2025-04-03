İHA
İngiliz hava yolu şirketi Virgin Atlantic’e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı’nda kaldı.
YOLCULAR GECEYİ DİYARBAKIR'DA GEÇİRDİ
Yolcular ise geceyi burada geçirdi.
Uçağın, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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