Iğdır'da babasının öldüğü gün kapattığı köy bakkalı, 30 yıldır aynı halde

AA & Ensonhaber

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde 13 çocuk babası Nazar Ali Yenigün, 1940'ta askerlik dönüşü bakkal olarak açtığı dükkanını, oğlu 60 yaşındaki Çetin Yenigün ile 1993 yılına kadar işletmeye devam etti.

Yenigün, babasının 1940 yılında kurduğu iş yerinden son 30 yıldır malzeme satılmadığını belirtti.

Başlangıçta köyde bakkallık yapan işletmenin zamanla manifaturaya dönüştüğünü ve 84 yıl boyunca bölgedeki köylere hizmet verdiğini anlatan Yenigün, babasının 1993'te vefatının ardından dükkanın kapandığını söyledi.

Son olarak AA ekibi için iş yerinin kilidini açan Yenigün, bu nostaljik hatırayı ömrü yettiği sürece yaşatacağını ifade etti.

Yenigün, 30 yıldır kapalı olan dükkanda, dönemin gazetelerinden ayakkabılara, okul önlüklerinden takım elbiselere, saatlerden çoraplara kadar birçok eski ürünü muhafaza ediyor.

"BABAM, İHTİYACA GÖRE NE VARSA SATIYORDU"

Yenigün, iş yerini 30 yıldır yeniden açıp satış yapmadığını belirterek,

Babam ticarete adım attığında bakkallık yapıyordu, sonra manifatura işine geçti ve ihtiyaca göre ne varsa satmaya başladı. Dağ köylerinden gelen müşterilere hırdavat, tekstil, tuhafiye ve benzeri pek çok ürünü temin ettik.

dedi.

Gaziler köyünün geçmişte 'nahiye' olduğunu ve 30 köyün buraya bağlı olduğunu hatırlatan Yenigün, köyün konumu nedeniyle civar köylerden gelen herkesin sürekli alışveriş yapmak için kendilerine geldiğini vurguladı.

Baba hatırasının iş yerinde kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Yenigün,

Babam vefat ettikten sonra dükkanı kapatıp, eşyalara dokunmadım, satış yapmadım. Bu dükkanı, babamın hatırası olarak saklıyorum. Zaman zaman açıp eski günleri yad ediyorum

ifadelerini kullandı.