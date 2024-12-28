AA

Kazı çalışmalarında bulunan en eşsiz eser Isparta'da ortaya çıktı..

Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yapılan kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu ve kanser hastalığı için yapıldığı değerlendirilen tılsımlı kolye bulundu.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, gazetecilere, kolyenin antik kentteki Aedilicus Tepesi'nde bulunan kilise çevresinde yapılan kazılarda bulunduğunu söyledi.

KANSER HASTALIĞINA KARŞI YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tılsımlı kolyenin, yapılan araştırmalarda kanser hastalığına karşı yapılmış olduğunun belirlendiğini aktaran Özhanlı, "Antiokheia kazılarında bugüne kadar bulunmuş en ünik eserlerden birisi olan amulet üzerinde yapılan çalışmaların ardından elde edilen veriler, buluntunun önemini daha da arttırmıştır." dedi.

ANTİK DÖNEMDE KANSERİN BİLGİ KÖKENLERİNE IŞIK TUTUYOR

Özhanlı, kolyenin antik dönemde kanserin bilgi kökenlerine ışık tuttuğunu ifade ederek, şunları kaydetti: