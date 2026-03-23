Yıkamadan önce kıyafetleri ters çevirmenin sırrı buymuş

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarıyla birlikte kıyafetler çok daha hızlı kirleniyor ve birçok kişi çamaşır makinelerini haftada birkaç kez çalıştırmak zorunda kalıyor.

Ancak uzmanlar, yıkama sırasında pek çok kişinin fark etmediği küçük ama kritik bir detayın olduğunu belirtiyor.

Görünüşte önemsiz gibi duran bu alışkanlık, kıyafetlerin durumu ve ömrü üzerinde düşündüğünüzden çok daha büyük bir etki yaratıyor.

Peki, yıkama öncesi çoğu kişi neden kıyafetleri ters çeviriyor?

KIYAFETİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Uzmanlar, çamaşır makinesinde yıkama sırasında kıyafetlerin birbirine sürtünmesinin kaçınılmaz olduğunu, ancak ters çevirmenin bu sürtünmenin büyük kısmını iç yüzeye yönlendirdiğini belirtiyor. Bu sayede giysiler daha az aşınıyor, renkler daha uzun süre canlı kalıyor ve baskılar, işlemeler zarar görmeden yıkanabiliyor. Ayrıca kumaşlarda oluşan tiftiklenme durum da önemli ölçüde azalıyor.

Yıkamada dikkat edilmesi gerekenler kıyafetleri önce renk ve kumaş türüne göre ayırmak, ardından ters çevirip makineye yerleştirmek.

Yıkama sonrası ise giysileri düz çevirmeden kurutmak, kırışıklıkları azaltıyor ve bazı durumlarda ütü ihtiyacını da minimuma indiriyor.