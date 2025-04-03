İstanbul Aile Festivali kapılarını açıyor

2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" olarak ilan edildi.
Bu kapsamda çeşitli etkinlikler art arda geliyor.
Sırada İstanbul'da heyecan verici bir organizasyon var.
İSTANBUL AİLE FESTİVALİ BAŞLIYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle tarihi Sirkeci Garı, İstanbul Aile Festivali için kapılarını açıyor...
10, 11, 12, 13 Nisan tarihlerinde tarihi alanda, tarihi günler yaşanacak.
ÇOCUK ATÖLYELERİ, LEZZET DURAKLARI...
Festival kapsamında Gar'a gidenler kadın girişimcilik alanı, çocuk atölyeleri, gösteriler, çeşitli etkinlikler, aile yarışmaları lezzet duraklarıyla karşılaşacak.
Festival boyunca sosyal sorumluluk projeleri de kendine yer bulacak.
Festival kapsamında kadın girişimcilere destek verilecek, kadınların el emeği ürünleri sergilenecek
İstanbulluları aileleri bir araya getirecek birbirinden renkli 4 gün bekliyor.
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