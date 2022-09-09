İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 9 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 9 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 9 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

eki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

9 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 29551316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, OLGUN ÇIKMAZI, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 17:09:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29440562

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AHESTE, AKGÜVERCİN, DİRAYET, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MANAV, SEFER, TERCÜMAN, ÇEŞMİNAZ, ŞENER sk bölgelerinde 09/09/2022 09:30:00 - 09/09/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 29440394

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA, MİNE sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29440395

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29440410

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah SIVACI sk bölgelerinde 09/09/2022 13:00:00 - 09/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 29197848

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2060., 2064., 2071., 2072., 2073., 2074., 2080. sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29091964

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 659., 660., 661., 670., MAHMUTBEY, TUNA sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29441316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 09/09/2022 23:00:00 - 10/09/2022 07:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 29331746

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY, MERİÇ, NİL, SAKARYA , İNCESU sk bölgelerinde 09/09/2022 00:00:00 - 09/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29280316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA, ASENA, CEMAL ULUSOY, DEĞİRMENBAHÇE, ŞEHİT ÜMİT ALAY sk bölgelerinde 09/09/2022 02:00:00 - 09/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 29331763 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALTIN 1, AYDOĞDU, GEZER, GÜNEŞ, MİSKET, NİZAM, REVANİ, REYHAN, SEZER, SIRAEVLER ÇIKMAZI, SOKULLU, TEZER, TUNA, YİĞİTER, ZÜMRÜT 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖNER sk / SİYAVUŞPAŞA mah DENİZ , REYHAN, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 09/09/2022 02:00:00 - 09/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29281316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 1.ASENA sk bölgelerinde 09/09/2022 04:30:00 - 09/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 29383272 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29383269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İSKENDER FAHRETTİN sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29441186

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKGÜVERCİN, ARA, BİRLİK 2, KARADENİZ, KONAK, KOÇLAR, LALE 3, ORDU, TURNA, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 09/09/2022 09:00:00 - 09/09/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.