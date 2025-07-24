İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Türkiye, havacılıkta bir kez daha Avrupa’yı geride bıraktı...

Modern altyapısı, dev terminali ve stratejik konumuyla İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da hava ulaşımındaki merkezi haline geldi.

Türk sivil havacılığı, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde küresel ölçekte rekabet gücünü artırırken, havalimanlarımız da yolcu ve uçuş trafiğinde rekorlara imza atıyor.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI İSTANBUL'DA

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 7-13 Temmuz dönemine ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1612 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İKİNCİ SIRADA AMSTERDAM VAR

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1457 uçuşla Amsterdam, 1428 uçuşla Paris Charles De Gaulle, 1400 uçuşla Frankfurt ile 1346 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.