İstanbul Havalimanı, uçuş yoğunluğunda Avrupa'nın zirvesinde

İHA

Avrupa semalarında nisan ayının lideri İstanbul oldu.

Rekorlardan rekora koşan İstanbul Havalimanı, başarılarına bir yenisini ekledi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) ‘Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınladı.

NİSAN AYINDA GÜNLÜK BİN 529 UÇUŞ

Rapora göre, İstanbul Havalimanı, nisan ayında günlük ortalama bin 529 uçuş gerçeleştirdi.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

İstanbul Havalimanı böylece, Avrupa'daki diğer büyük havalimanlarını geride bırakarak nisan ayında lider konumda yer aldı.

AMSTERDAM İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada bin 432 uçuşla Amsterdam Schiphol, üçüncü sırada bin 393 uçuşla Londra Heathrow, dördüncü sırada bin 377 uçuşla Paris Charles De Gaulle yer alırken, bin 347 uçuşla Frankfurt Havalimanı beşinci sırada yerini aldı.