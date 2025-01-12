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DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı.

Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi.

Ele geçirilen goril yavrusunu kısa sürede tüm Türkiye sahiplendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

YAVRU GORİLE İSİM ARANDI

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından isim önerileri alındı. En çok önerilen 4 isim; 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı.

ZEYTİN İSMİ SEÇİLDİ

Katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6'sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi.