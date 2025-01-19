DHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinin Merkez Mahallesi'nde bankaya giden bir sürücü, yasaklı yere park edince trafik çekicisi tarafından aracı çekildi.

Kağıthane'de aracını yasak olan yere park ederek bankaya giden sürücü, trafik çekicisinin aracını götürdüğünü görünce metrelerce peşinden koştu.

Yorulunca yolda bir araca binerek çekiciyi yakalamayı başaran sürücü, aracını kurtarırken o anlar hem araç kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.



BANKADAKİ İŞLEMİNİ YARIM BIRAKTI

Öğle saatlerinde aracını yasak yere park eden Volkan ismindeki sürücü, bankaya giderek işlemlerini yapmaya başladı. O sırada gelen trafik çekicisinin otomobilini çektiğini gören sürücü işlemini bırakarak bankadan çıktı.

BAŞKA ARAÇLA ÇEKİCİYİ TAKİP ETTİ

Çekilen aracını kurtarmak için metrelerce koşan ve bağıran sürücü, yorulunca yolda park halinde olan hafif ticari aracın şoföründen yardım istedi. Bir süre sonra çekiciyi durduran adam, aracını indirtti. Maratonu andıran o koşu ise hem araç hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KOŞTUM, BAĞIRDIM ARACI İNDİRDİLER"

Olayla ilgili konuşan Volkan isimli sürücü, “Para çekmeye gittim. 1 dakika sürmedi. Allah'tan orada bekleyen ilaç aracı vardı. Geldim hemen koştum arkasından aracı bıraktı. Bayağı koştum, bağırdım da duyunca da durdular. Ben koşarak gittim, ilaççı kardeş sağ olsun. Çekiciye indir dedim aracı indirdi." dedi.