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AA

İstanbul kara teslim...

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'de yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağarken, Çamlıca ve Aydos Tepesi ile Maltepe'nin Başıbüyük ve Zümrütevler mahallelerinin ormanlık alanlarında da aralıklarla yağış sürüyor.

HAVADAN KARLI İSTANBUL

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de etkili olan kar yağışı, yol kenarlarını ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı.

Başakşehir Millet Bahçesi beyaza bürünürken, Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

Şehri beyaz kar örtüsü kaplarken o eşsiz manzara havadan görüntülendi.