İstanbul kar altında: Cuma ve cumartesiye dikkat

Haber Merkezi

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Günlerdir yapılan uyarıların ardından dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle de okullar tatil edildi.

Öyle ki cadde ve sokaklar buz pistine döndü.

Ancak kar yağışı etkisini yitirmeyecek, aksine devam edecek.

TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD

Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

KAR DEVAM EDECEK

21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

BUZLANMA VE DON OLAYLARI GÖRÜLEBİLİR

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 3°C

Çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -3°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -5°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 4°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu