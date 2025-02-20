İstanbul kar altında: Cuma ve cumartesiye dikkat

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Günlerdir yapılan uyarıların ardından dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle de okullar tatil edildi.
Öyle ki cadde ve sokaklar buz pistine döndü.
Ancak kar yağışı etkisini yitirmeyecek, aksine devam edecek.
TÜM İLÇELER İÇİN SARI KOD
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda, İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
MGM'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde görülecek kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI
Yoğun yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgeleri beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
KAR DEVAM EDECEK
21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.
KAR KALINLIĞI 40 CM’Yİ BULABİLİR
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:
E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,
E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,
TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,
Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.
BUZLANMA VE DON OLAYLARI GÖRÜLEBİLİR
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.
Özellikle ulaşımda aksamalar, elektrik ve doğalgaz kesintileri, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı beklenirken gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesi tavsiye edildi.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 3°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde doğu ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu
KAYSERİ °C, -1°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -3°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, güney çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 4°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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