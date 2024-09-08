İstanbul Otogarı’nda okul öncesi dönüş yoğunluğu Okulların açılmasına bir gün kala Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda, memleketine gidenler ve İstanbul'a dönenler yoğunluk oluşturdu.

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DHA

Türkiye'de 2024-2025 eğitim - öğretim yılının ilk ders zili yarın çalacak ve milyonlarca öğrenci okuluna kavuşacak.

Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda da eğitim ve öğretim yılının başlangıcı sebebiyle yoğunluk oluştu.

Otogarda memleketlerine giden ve İstanbul'a dönenler, yoğunluk oluşturdu.

Eğitim yılının başlangıcına bir gün kala yolculuk yapmayı tercih eden bazı vatandaşlar, bilet bulmakta güçlük çektiklerini aktardı.

OTOGAR GİRİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Dönüş yoğunluğu nedeniyle otogar girişinde ve içinde trafik yoğunluğu oluştuğu görüldü.

"BUNDAN SONRA DAHA YOĞUN OLUR"

Küçük oğluyla birlikte memleketi Çanakkale'ye döneceğini belirten Arife Hoşkız, "Lapseki'ye gidiyoruz. Hafta sonu oğlumla İstanbul’a gelmiştim şimdi kendi evime dönüyorum. Artık, okullar başlıyor. İstanbul trafiğine Allah yardım etsin.

Biz gidiş dönüş bilet aldığımız için rahat almıştık. Bugün otogar yoğun bundan sonrası daha da yoğun olur, biz güzel bir saati tercih ettik" dedi.

"BİLET BULUNMUYOR"

Bilet bulmakta güçlük çektiğini söyleyen veli Yusuf Demir ise"Ailecek Çerkezköy'e gidiyoruz. Otogar yoğun bilet bulunmuyor. Şu anda bir araba var biz ikinci arabayı bekliyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)