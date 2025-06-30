İstanbul Şile'de atık sular nedeniyle mahalleyi kötü kokular sardı

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Karakiraz Mahallesi sakinleri, günlerdir mide bulandıran bir kokuyla yaşıyor...

Bölgede yaşayan vatandaşlar, İSTAÇ Kömürcüoda Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde oluşan atık suların, bölgedeki derelere, ardından denize karıştığını iddia ediyor.

Bölge sakinleri, tesisten geldiği öne sürülen kötü kokuya ve çevrede bulunan dere yataklarındaki kirliliğe tepki gösterdi.

GÜNLERDİR KÖTÜ KOKU VE KİRLİLİKLE YAŞIYORLAR

Dere sularının renginin değiştiğini ve çevredeki bitki örtüsünün zarar gördüğünü belirten çevre sakinleri, bir an önce önlem alınmasını istiyor.

Özellikle Karakiraz Deresi'ndeki kötü kokudan ve kirlilikten rahatsız olan mahalle sakinleri çözüm bekliyor.

"ÇÖP PİSLİK BURAYA AKIYOR"

Mahalle sakinlerinden Ayşe Balcı, bu alanda mahsul yetiştiremediğini belirterek, "Dereye çöpün suyunu salıyorlar, yağmur yağdığı zaman daha beter salıyorlar, simsiyah akıyor. Ben köylü bir insanım, bahçemden çıkardığımı yemek, satmak, geçinmek zorundayım ama bu derenin suyundan hiçbir şey sulanmıyor." dedi.

Ayşe Balcı, bu derenin bu şekilde akmasını istemediklerini söyledi.

"İNSANIN GÖZLERİNİ YAKAN KOKULAR GELİYOR"

Emre Balcı da "Derenin sonuna kadar aynı kokuyu, aynı pisliği görüyoruz ve yaşıyoruz. Asit gibi kokular geliyor, insanın genzini, burnunu, gözlerini yakan kokular geliyor." diye konuştu.

Tesise dair herhangi bir çalışma olmadığını dile getiren Emre Balcı, "Bundan 20-30 sene sonra insanlarda ne gibi hastalıklar çıkacağını da bilemeyiz. Sonuç olarak çöp, pislik akıyor buraya. Biz bu durumdan çok muzdaribiz." dedi.

"SÜREKLİ ÇÖP KOKUSUYLA UYANIYORUZ"

Furkan Özay, tesisin atıklarının derelere, denize, bahçelere ve köyün kullandığı sulara karıştığını söyledi.

Sevcan Özay, sürekli çöp kokusuyla uyandıklarını belirterek, "Ben çocuğumu buraya getiriyorum temiz hava alsın diye. Şartlar bu şekilde olduğu için çocuğum da rahatsız oluyor, gelemiyoruz köye. Denizlere giremiyoruz çöp kokusundan, çocuk mikrop kapacak diye korkuyoruz. Bu konudan çok rahatsızız, şikayetçiyiz." ifadelerini kullandı.

"HAYVANLAR DA ÖLÜYOR"

Karakiraz Köyü Derneği Başkanı Murat Tombul ise bölgede topraktan sızan atık sulara işaret ederek, "Bu kirli su Karakiraz Deresi'ne karışırken aynı zamanda doğal yaşamda hayvanların da ölümüne neden oluyor. Bu konuyla alakalı daha önceden yaptığımız çalışmalarda herhangi bir sonuç alamadık, bu artık son çalışmamız olacak. Artık çözüm istiyoruz." diye konuştu.