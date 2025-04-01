İstanbul’da dün akşam saatlerinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı.

Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı.

"TEKRAR ARACIMI YIKATMAK ZORUNDA KALACAĞIM"

Bahçelievler’de ise araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.

Aracına çamur yağan Tarık Özhan, "Aracımı dün yıkatmıştım bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım" dedi.

"DOĞAL AFET DİYELİM"

Aracına çamur yağdığı için tekrar yıkatmak zorunda olduğunu söyleyen Harun Erdem ise şunları söyledi:

Çamur yağma olayı çok sık olmaya başladı. Araçlarımızı yıkatıyoruz bir kaç gün sonra tekrar çamur oluyor. Eksiden yılda bir kere oluyordu şimdi ayda bir kere oluyor. Yapacak bir şey yok. Aracı tekrar yıkatmak zorunda kalıyoruz. Doğal afet diyelim.