İstanbul'a Sibirya soğukları geldi: Kar kapıda

Haber Merkezi

İstanbul'a beklenen kar geliyor.

Geçtiğimiz hafta yüzünü gösteren ancak etkisi kısa süren kar yağışı, yeniden geri dönüyor.

Türkiye Sibirya'dan gelen yeni bir soğuk havanın etkisi altına girdi.

Hafta boyunca tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Ankara ve İstanbul'da bugün karla karışık yağmur, yarından itibaren ise kar yağışı etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI 8-12 DERECE AZALACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması beklendiği belirtildi.

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla hava sıcaklıklarının yarın kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor." bilgisi verildi.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara'da bugün karla karışık sağanağın, çarşamba günü ise kar yağışının, İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının, Bolu ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağının belirtildiği açıklamada, gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği vurgulandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardığının aktarıldığı açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5."

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının çarşamba günü bölge genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmekte.

Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayıp yayınladığı tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz ettiği bildirildi." denildi.

Bölgede çarşamba gününden itibaren önümüzdeki bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"İstanbul eksi 1, Edirne: eksi 6, Kırklareli: eksi 6, Tekirdağ: eksi 5, Kocaeli: eksi 4, Sakarya: eksi 4, Yalova: 0"

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bölgemizin 18 Şubat 2025 Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.



Kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, hava sıcaklıklarının Çarşamba günü bölgemiz genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.



Soğuk ve yağışlı havanın bölgemiz genelinde hafta sonuna kadar etkili olması beklenirken, kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı; dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı şeklinde olmak üzere Orta Karadeniz ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu