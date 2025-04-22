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DHA

İstanbul Güngören'de sokakta bulunan 6 katlı binada oturanlar, kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.

APARTMANDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.

BİNADA DETAYLI İNCELEME YAPILACAK

Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

Belediye ekiplerinin gündüz saatlerinde detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.