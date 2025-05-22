İstanbul Esenyurt'ta annesi ile birlikte sokakta yürüyen bir çocuğun yediği şeker, boğazına kaçtı.
Kısa sürede kıpkırmızı olan küçük çocuğa annesi ve çevredeki vatandaşlar müdahale etse de fayda etmedi.
HEIMLICH MANEVRASI İLE MÜDAHALE ETTİ
O sırada durumu gören bir esnaf ise çocuğa Heimlich manevrası yaparak müdahale etti.
Saniyeler sonra boğazına kaçan şeker dışarı çıkarken, yaşanan o korku dolu anlar kameraya yansıdı.
"ESNAF ARKADAŞIMIZ ÇOCUĞU KURTARDI"
Yaşanan olay anlarını anlatan esnaf Arif Yılmaz, şöyle konuştu:
Küçük bir çocuk annesiyle birlikte caddede yürüyordu. Şeker gibi bir cisim boğazına kaçtı ve çocuk boğulmaya başladı. O sırada bir esnaf arkadaşımız Heimlich manevrası ile müdahale ederek çocuğu kurtardı. Durumu iyiydi, olay sonrasında annesiyle birlikte yürüyerek uzaklaştılar. Bu gibi durumlarda halkımızın duyarlı olması gerekiyor, arkadaşımız güzel bir davranışta bulundu.
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