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Haber Merkezi

İstanbul'da ulaşım araçlarında sıkça yaşanan arızalar, vatandaşları her defasında mağdur etmeye devam ediyor.

Sıkça yürüyen merdivenler, metrobüs ve metrolarda meydana gelen arızlar, adeta kronikleşen bir sorun haline geldi.

Bunun bir örneği de sabah saatlerinde Yenikapı metrosunda görüldü.

YENİKAPI METROSU ARIZALANDI

Şehrin yoğun toplu taşıma hatlarından biri olan Yenikapı metrosu, duraklardan birinde arızalanında yolcular tahliye edildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Kısa süre sonra metrodan dumanlar yükselmeye başladı.

Vagonlardan yükselen dumanlar, yolcular arasında kısa süreli paniğe neden olurken, bazıları istasyonu terk etmek zorunda kaldı.

İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşların çaresizce metro seferlerinin başlamasını beklediği anlar ise kameralara yansıdı.