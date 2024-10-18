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DHA

İstanbul'da itfaiye ekiplerinin yönettiği kurtarma operasyonu ilginç anlara sahne oldu.

Avcılar ilçesine bağlı Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binada yaşayan bir şahıs rahatsızlanınca, adrese sağlık ekipleri çağırıldı.

SAĞLIK EKİBİ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Ambulansla söylenen adrese sevk edilen ekip, sedye ile üçüncü kata çıkmak isterken asansörde mahsur kaldı.

Dışarı çıkamayan ve kimsenin de müdahale edemediği sağlık görevlileri için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, kilitli kalan asansörün kapısını açarak içerideki üç sağlıkçıyı kurtardı.

İtfaiyecilere teşekkür eden sağlık görevlileri, geç de olsa merdivenle hastanın yanına çıkarak gerekli müdahaleyi yaptı.