İHA

İstanbul genelinde çevre kirliliğiyle mücadele devam ederken Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Mahallesi'nde, yeni bir çevre olayı tedirginliğe yol açtı.

Bölgede bulunan Varan Gölü'nde son günlerde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Durum hakkında şikayetçi olduklarını belirten mahalle sakinleri, göle bırakılan atık kanalizasyon suyunun balık ölümlerine yo açtığını ifade etti.

ATIK SU GÖLE AKTARILDI

Atık suyun fabrikaların bulunduğu noktadan akarak göle aktarılması drone kamerasıyla görüntülendi.

Çekilen görüntülerde, fabrikaların bulunduğu noktada oluşan dere yatağı gibi bir oluşumdan pis suyun aktığı ve dere yatağıyla birleştiği, birleşim noktasında gözle görülür renk değişimlerinin yaşandığı görüldü.

Yaşanılan balık ölümleriyle alakalı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

"LAĞIM SULARI BU GÖLE BAĞLANMIŞ"

Yaşanılan durum hakkında suç duyusunda bulunarak şikayetçi olduğunu beyan eden Muhlis Güney isimli mahalle sakini, “Bu gölden zaman zaman su çalıyorlardı ben bu noktada şikayetçi oldum. Burada bir at çiftliği var, geldiler inceleme yaptılar onlarla alakalı olmadığı ortaya çıktı. Burada benim bin dönüm arazim var bu nedenle ben de şikayetçi oldum.

İleride bir depo yapmışlar buradan su çalıyorlarmış mahkemeyi de kazandım bu konuda. Yukarıdaki mahallelerin lağım sularını buraya bağlamışlar. Pis sular buraya aktığı için ölümler oluyor. Burada belediye ekipleri, İSKİ ekipleri inceleme yaptılar ama bize bir açıklama yapmadılar.” şeklinde konuştu.

"BİRİLERİNİN İLGİLENMESİ GEREKİYOR"

Göl kıyısına vakit geçirmek için gelen Muhammet Gülten isimli başka bir vatandaş ise, “Zaman zaman arkadaşlarımızla geliyorduk. Son zamanlarda hoş olmayan böyle bir görüntü gördük. İlgilenen kimse de yok, buraya son 3 haftada dört kere falan geldim.

Burası böyle pis bir yer değildi, çöpler falan yoktu. Burası bir fabrika veya bir işletmenin atığından veya bir kimyasaldan olmuş olabilir rengi de çok kötü durumda. Bunlar da canlı hayvanlar, birilerinin ilgilenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.