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İHA

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Aydos Millet Bahçesi'nde balık tutmaya giden gencin eğlencesi kötü sonlandı.

Balık tuttuktan sonra göletin karşısına geçmeye çalışan Berat Can isimli genç, suyun yanındaki çamurun üzerinde yürümeye başladığı sırada buranın bataklık olduğunu fark etti.

Yavaş yavaş batmaya başlayan genç, kısa sürede beline kadar bataklığın içine girdi.

BELİNE KADAR BATAKLIĞA SAPLANDI

Bataklıktan kendi imkanlarıyla çıkamayacağını anlayan Can, çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi.

O esnada göletin yanında yürüyüşe çıkan bir grup kadın, bataklığa saplanan gencin yardımına koştu.

Bataklığa saplanan genci kendi imkanlarıyla kurtaramayacaklarını anlayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

KISA SÜREDE KURTARILDI

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bataklığa saplanan genci kurtarmak için kendisine merdiven uzattı.

Merdivene tutunan Berat Can, yaklaşık yarım saat içerisinde kaldığı bataklıktan kendisini çekerek kurtuldu.

Sağlık durumu iyi olan Can, daha sonra olay yerine gelen arkadaşlarıyla beraber ayrıldı.

"BALIK TUTMAYA GELDİM, BALIK OLDUM"

Bataklıkta mahsur kaldığı anları anlatan Berat Can, "Balık tutmaya geldim. Balık olduk, yakalandık. Karşı tarafa geçecektim. 2-3 adım attım, saplandım. Yaklaşık yarım saat orada kaldım. Neyse ki buradan geçenler gördü. Her şey saniyeler içinde oldu. Tek başımaydım buradan geçenler yardımcı oldu. Durumum iyi, bir şeyim yok." dedi.

"YÜRÜYÜŞ YAPARKEN YARDIM SESLERİ DUYDUK"

Bataklıkta mahsur kalan gencin yardımına koşan vatandaşlardan Selin Tan, "Arkadaşlarımla yürüyüş yapıyorduk. Yardım sesleri duyduk. Arkadaşı görünce de durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yarım saat gibi bir süre bataklıkta kaldı. Kendi çabalarımızla kurtarmaya çalıştık ama ne yapacağımızı tam olarak bilemedik. Yanlış bir şey yapmaktan korktuğumuz için ekipleri bekledik. Ekipler de kısa sürede gelince olay çözüme kavuştu." diye konuştu.