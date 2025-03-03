İstanbul'da belgesiz valelere ceza yağdı

İHA

İstanbul Arnavutköy'de araçların trafik kurallarına aykırı şekilde park edilmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı.

Bunun üzerine durum, polis ve zabıta ekiplerine ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler, trafik akışının engellendiğinin tespit edilmesi üzerine vale denetimi gerçekleştirdi.

DUBA VE SAKSILAR KALDIRILDI

Eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim düzenlenirken, yol ve kaldırımlarda yayaların güvenliğini tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan dubalar ve saksılar kaldırıldı.

Mekanların önündeki vale çadırları da toplanarak kamyonete yüklendi.

DEĞNEKÇİLERE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Eczane önündeki dubalar içeri alınırken, korsan otoparkçılıkla ilgili bir araziye ait "otopark" yazısı da kaldırıldı.

Öte yandan, değnekçilik yapan ve trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan kişiler hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

BELGESİZ VALELERE CEZA YAĞDI

Denetimde, vale yeterlilik belgesi olmayan Batuhan S. (21), Samet S. (28), Ramazan K. (24), Mustafa K. (30), Ali L. (64), Fatih G. (32) ve Macit Mete K.'ye (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Macit Mete K.'nin 3, Batuhan S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu belirlendi.