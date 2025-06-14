İstanbul'da bina sahibi kiracıları isyan ettirdi: Camlarına taş fırlattı

İHA

İstanbul Arnavutköy'de bulunan binada kiracı olarak yaşayan vatandaşlar son 1 yıldır yaşadıkları durumlar karşısında isyan etti.

Bina sahibinin yeğeni olan ve binada hak sahibi olan bir şahıs kiracılarının kapısında bulunan ayakkabılarını ortadan kaldırdı.

GÜVENLİK KAMERALARINI SÖKTÜ

Gelen kargolarını çalarken, güvenlik kameralarını sökerek camlara taş fırlattı.

Bina sakinleri duruma isyan ederek polise intikal eden konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

"HAYATI BİZE DAR ETTİ"

Bina sakinlerinden olan ve mağduriyet yaşadığını söyleyen Latif Özbudak, şöyle konuştu:

Bina sahibinden problem yaşıyoruz bize sürekli sıkıntı yaşatıyor. Telefon kablolarımızı kopartıyor, eşyalarımız çalınıyor bir komşumuz kamera bağlatmış kamera kablolarını kopartmış. Biz burada 2003 yılından beri kiracıyız, hayatı bize dar etti.



Belirsiz insanlar binaya giriyor, sürekli karşılaşıyoruz. Kendisine söyledim ama dikkate almadılar. Buraya kamera takıldı onları koparttılar sürekli bu konulardan problem yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor sürekli tedirginiz.

"KİRA ÖDÜYORUZ, HUZURUMUZ KAÇIYOR"

Yine bina sakinlerinden olan Veli Bastık, şu ifadeleri kullandı: